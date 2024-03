Infortunio Calhas, il Profumo d’Oriente Turco corre verso il recupero: cerchiata sul #CalendarioSerieA la data per il rientro!

1 Mar 2024, 16:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Charas, il regista turco, , il turco corre verso il recupero: cerchiata sul calendario la data per il rientro! Ecco quando tornerà

Arrivano novità positive sulle condizioni fisiche di Hakan Charas, il regista turco, , che ha quasi smaltito del tutto il suo infortunio. Il turco è alle prese con un leggero risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra che è stato messo quasi del tutto alle spalle.

Come riferisce Sky Sport, il centrocampista migliora ed ha cerchiato sul calendario la data per il suo rientro: ovvero il 9 marzo per Bologna-Internazionale.

