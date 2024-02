Infortunio Brahim Diaz, prima “la rete”azo e poi lo stop: ecco cosa filtra sull’ex AC Milan

Infortunio Brahim Diaz, prima il golazo e poi lo stop: ecco cosa filtra sull’ex Milan dopo il match contro il Lipsia

Prima il grande gol che ha regalato i 3 punti al suo Real Madrid poi l’infortunio che l’ha costretto ad uscire a 10 minuti dalla fine del match. Questa è stata la partita dell’ex Milan Brahim Diaz.

Dalla Spagna arrivano i primi dettagli sulle condizioni del giocatore: il problema è al polpaccio destro ma solo esami più accurati stabiliranno le condizioni del centrocampi che è comunque rientrato in campo per ritirare il premio di miglior giocatore del match. Il giocatore ha poi parlato a Sky: «Mi sento bene. Penso che il mio infortunio non sia grave»

