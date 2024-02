Infortunio Brahim Diaz, l’esito degli esami: cosa filtra sulle condizioni dell’ex AC Milan

Infortunio Brahim Diaz, l’esito degli esami: cosa filtra sulle condizioni dell’ex Milan verso il prossimo match

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Milan Brahim Diaz. Il giocatore era uscito nell’ultimo match del Real Madrid contro il Lipsia, deciso proprio da un suo grande gol, tenendosi il polpaccio.

Secondo quanto riportato da Marca, gli esami hanno dato esito negativo: nessuna lesione o infortunio al polpaccio. Solo una piccola infiammazione ma il giocatore dovrebbe essere già presente per il match contro il Rayo Vallecano.

