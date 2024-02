Infortunio Big Markus Thuram, UFFICIALE: Mister Inzaghi perde l’attaccante! I tempi di recupero

Infortunio Thuram, UFFICIALE: Inzaghi perde l’attaccante! I tempi di recupero per il titolare dell’Inter

L’Inter perde Thuram per i prossimi 15-20 giorni. L’obiettivo dell’attaccante diventa la sfida di ritorno con l’Atletico Madrid, saltando così diverse partite di campionato. Di seguito la nota del club.

COMUNICATO – «Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni».

