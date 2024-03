Infortunio Berardi, UFFICIALE la rottura del tendine d’Achille: il comunicato sull’ex obiettivo del #Milan AC

15:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Berardi, è ufficiale la rottura del tendine d’Achille per l’ex obiettivo di #mercato del Diavolo Rossonero: il comunicato

Con un comunicato, il Sassuolo ha ufficializzato la rottura del tendine d’Achille per Domenico Berardi, ex obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero:

COMUNICATO – «Gli esami strumentali effettuati a Domenico Berardi hanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna»

