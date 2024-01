Infortunio Bennacer: staff medico AC Milan in contatto con l’Algeria. Ci sono NOVITÀ

Infortunio Bennacer: staff medico Milan in contatto con quello dell’Algeria. Ci sono NOVITÀ sul centrocampista

Arrivano importanti aggiornamenti circa le condizioni di Ismael Bennacer, che ieri non è sceso in campo nella sfida tra Algeria e Burkina Faso a causa di un problema muscolare rimediato nelle ore precedenti a questo match.

Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, lo staff medico del Milan è già in contatto con quello della nazionale algerina per comprendere meglio le condizioni del centrocampista. Tuttavia, precisa il quotidiano, Ismael non preoccupa al momento.

