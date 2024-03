Infortunio Bennacer, #Milan AC in ansia? Il indiscrezione sul ritorno a #Milan ACello dell’algerino

10:49,21 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunio Bennacer, Diavolo Rossonero in ansia? Il retroscena sul ritorno del centrocampista algerino a Diavolo Rossoneroello. Cosa filtra

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo Rossonero ha deciso di non correre rischi e di far tornare Ismael Bennacer a Diavolo Rossoneroello dopo il problemino fisico accusato in ritiro con l’Algeria.

Sulle condizioni dell’ex Empoli non c’è preoccupazione ma Coach Pioli non vuole correre rischi in vista dell’intenso finale di #campionato: Bennacer potrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico per la trasferta contro la Fiorentina del prossimo 30 marzo.

