Infortunio Bennacer: l’ESITO degli esami strumentali, quando può rientrare il mediano

Oggi pomeriggio erano previsti gli esami strumentali di Ismael Bennacer tornato dalla Coppa d’Africa con un leggero infortunio per un problema fisico.

Per il centrocampista del Milan arrivano buone notizie. Come riportato da Sky Sport la risonanza magnetica ha dato esito negativo, due tre giorni di lavoro personalizzato sul campo per lui, poi l’obiettivo è averlo a disposizione per il Frosinone.

