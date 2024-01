Infortunio Bennacer, l’algerino accelera: le NEWS in vista di AC Milan Frosinone

Infortunio Bennacer, il centrocampista algerino accelera nel recupero dall’infortunio: le ultime in vista di Milan-Frosinone

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, arrivano ottime notizie in casa Milan sul fronte Ismael Bennacer.

L’algerino ieri ha svolto un allenamento personalizzato sul campo e sta accelerando: il rientro in gruppo è previsto tra domani e giovedì. Pioli lo convocherà per Frosinone.

The post Infortunio Bennacer, l’algerino accelera: le ultime in vista di Milan Frosinone appeared first on Milan News 24.