Infortunio Bennacer: adduttori ok e allenamenti personalizzati, quando può rientrare

Infortunio Bennacer: adduttori ok e allenamenti personalizzati, quando può tornare a disposizione di Pioli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle condizioni Ismael Bennacer. La risonanza magnetica agli adduttori alla quale si è sottoposto ieri pomeriggio ha dato esito negativo e il problema è in fase di risoluzione.

Non saranno necessari nuovi accertamenti e il centrocampista rossonero svolgerà degli allenamenti personalizzati propedeutici al ritorno in campo. L’auspicio è che possa tornare già per la partita di sabato prossimo con il Frosinone.

