Infortunio “Arek” Milik (NEWS), uno scenario non lascia tranquillo il #TopClub. Le NEWS sullo stop

20:03, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunio “Arek” Milik, c’è anche uno scenario che non lascia tranquillo il club bianconero sul giocatore polacco: le ultime

Quando tornerà Arkadiusz “Arek” Milik? Giovanni Guardalà, a Sky Sport, ha così fatto il punto della situazione dopo l’infortunio del giocatore della Juventus.

LE PAROLE – «La Juventus perde “Arek” Milik per circa un mese. Vedremo meglio quanto starà fuori, tra 15 minuti ci saranno gli esami, però si tratta di una lesione di primo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra. Quasi sicuramente almeno un mesetto gli ci vorrà per riprendersi».

