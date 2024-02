Infortunio Alex Sandro, prosegue il lavoro a parte: cosa filtra sul suo recupero

Alex Sandro oggi ha lavorato a parte, ma filtra cauto ottimismo sulla sua presenza in vista di Juventus – Frosinone

La Juventus ha concluso l’allenamento di oggi in preparazione della partita contro il Frosinone. Anche se Alex Sandro ha lavorato a parte a causa di un affaticamento,

In casa bianconera, però, c’è cauto ottimismo riguardo al suo recupero in vista della partita di domenica. Domani la squadra si allenerà al mattino.

