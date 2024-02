Infortuni Signora Juve, in tre lavorano a parte – le ULTIME

La Juve prosegue la preparazione in vista del match contro il Frosinone. Danilo, Perin e Kean a parte

Questa mattina, la Juve ha lavorato alla Continassa per preparare la partita di domenica contro il Frosinone. Non hanno preso parte alla seduta Perin, Kean e Danilo che hanno svolto una seduta a parte.

Tutti e tre non saranno a disposizione per la partita contro i ciociari del 25 febbraio. Domani la Juve proseguirà la preparazione e sarà in programma un allenamento mattutino.

