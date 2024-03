09:33, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortuni Juve, l’emergenza continua: traumi e sfortuna penalizzano la squadra di Mister Max Allegri. Nessuna big della Serie A soffre così

L’emergenza infortuni in casa Juve non finisce mai e in questa stagione, in particolare, la squadra di Mister Max Allegri è stata penalizzata molto spesso dai traumi.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Con i ko di McKennie e Rabiot, infatti, sono arrivate a 23 le assenze in casa bianconera provocate da infortuni di questo tipo. Più di ogni altra big della Serie A. La Juve è stata bersagliata anche dalla sfortuna se si pensa proprio agli infortuni occorsi domenica scorsa ai due centrocampisti.

Pubblicità

The post Infortuni Juve, l’emergenza continua: traumi e sfortuna penalizzano la squadra di Mister Max Allegri appeared first on Juventus News 24.