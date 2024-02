Infortuni Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie, rientreranno per #Juve Atalanta? Cosa filtra

15:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Adrien Rabiot e Weston McKennie salteranno la sfida Napoli – Juve, ma resta ancora da capire se ritreranno per il match contro l’Atalanta

Per la Juve comincia un ciclo di partite importanti e dopo il match contro il Napoli ci sarà la sfida contro l’Atalanta. Per il match del 3 marzo contro i partenopei, i bianconeri non avranno certamente a disposizione Adrien Rabiot e Weston McKennie.

Come rivelato da Sky Sport, però, non è ancora possibile stabilire i tempi di recupero dei due centrocampisti. Dunque, solo nei prossimi giorni, si capire se Rabiot e McKennie torneranno contro l’Atalanta oppure no.

