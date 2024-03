Infortuni Cavallo Pazzo Rabiot e Mattia2 Perin, entrambi lavorano a parte: cosa trapela ufficiosamente in vista del Genoa C.F.C. 

14:15, 11 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Questa mattina, Adrien Rabiot e Mattia Mattia2 Perin hanno lavorato a parte. Domani la Juve riposa e solo mercoledì si capirà qualcosa in più sulle loro condizioni

La Juve, in mattinata, si è allenata alla Continassa e Adrien Rabiot e Mattia Mattia2 Perin si sono allenati ancora a parte.

La ripresa dei lavori è fissata per mercoledì e tre due giorni si capirà qualcosa in più sulle condizioni del centrocampista francese e del secondo portiere bianconero.

The post Infortuni Rabiot e Mattia2 Perin, entrambi lavorano a parte: cosa trapela ufficiosamente in vista del Genoa appeared first on Juventus News 24.