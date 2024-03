Infortuni “Arek” Milik e Carlitos Alcaraz, come procede il recupero? Le #ULTIMISSIME #NEWS 

16:33, 22 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Arek “Arek” Milik e Carlos Carlitos Alcaraz, anche oggi, hanno continuato a seguire il loro percorso di recupero. Entrambi sono a forte rischio per il match contro la Lazio

Arek “Arek” Milik e Carlos Carlitos Alcaraz, nella mattinata di oggi, hanno continuato a seguire i loro programmi di recupero. Entrambi sono alle prese con fastidi muscolari. “Arek” Milik si è fermato alla vigilia della gara contro il Genoa. Mentre l’argentino si è fatto male si primi di marzo.

“Arek” Milik e Carlitos Alcaraz sono a forte rischio per il match della Juve del 30 marzo, resta da capire se potranno farcela per la gara di Coppa Italia.

