Infortuni AC Milan, NOVITA’ su Thiaw e Tomori. Il punto sul rientro dei due difensori

Infortuni Milan, NOVITA’ su Thiaw e Tomori. Il punto sul rientro dei due difensori in vista dei prossimi decisivi impegni

Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sono novità in casa Milan per quanto riguarda la situazione infortuni e in particolare per quanto riguarda Thiaw e Tomori.

I due difensori rossoneri sono vicini al rientro, con il difensore tedesco che dovrebbe tornare a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rennes.

