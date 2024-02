Infortuni AC Milan: Mister Stefano Pioli sorride! TUTTE le novità sulle condizioni di Thiaw e Caldara

Infortuni Milan, Pioli può sorridere: Malick Thiaw e Mattia Caldara sono tornati ad allenarsi totalmente in gruppo: le ultime

Ottime notizie da Milanello per quanto riguarda i recuperi dagli infortuni in vista della sfida di giovedì in Europa League tra Milan e Rennes.

Stefano Pioli può infatti sorridere: Malick Thiaw e Mattia Caldara sono tornati ad allenarsi in gruppo e possono essere considerati totalmente recuperati. In particolare il centrale tedesco andrà in panchina nella gara contro i francesi per poi probabilmente riassaggiare il campo contro il Monza domenica prossima.

