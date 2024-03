Infortunati #Milan AC, Tomori e Kalulu fan sorridere Mister Stefano Pioli, la dichiarazione ufficiale: «Per questo è importante averli recuperati» #Intervista #News #Ultimora

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Infortunati Diavolo Rossonero, Tomori e Kalulu fan sorridere Coach Pioli: «Per questo è importante averli recuperati». Le dichiarazioni in conferenza stampa

L’Mister del Diavolo Rossonero Stefano Coach Pioli ha analizzato in conferenza stampa il match di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga, soffermandosi soprattutto sui recuperi di Tomori e Kalulu.

RECUPERARE TOMORI E KALULU – «Molto importante perché hanno caratteristiche di velocità, di aggressività, di bravura nel leggere gli uno contro uno. Sono rientri importanti così come quelli di altri giocatori».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN

