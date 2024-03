Infortunati #Juve, riecco “KK” Kean. Dubbi su Cavallo Pazzo Rabiot, mentre Weston “MAC” McKennie… Cosa filtra

11:03, 4 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunati Juve, riecco Kean pronto al rientro. Dubbi sulle condizioni di Rabiot, mentre McKennie… Ecco cosa filtra

La Gazzetta dello Sport fa oggi il punto sugli infortunati di casa Juve in vista del prossimo match contro l’Atalanta. Una gara dove non sarà a disposizione Giovannino Vlahovic per squalifica, ma nella quale probabilmente rientrerà finalmente Kean dopo il lungo stop.

Speranze alte di rivedere in campo anche McKennie, per il quale filtra un cauto ottimismo sulla sua ripresa. Dubbi, tanti, invece su Rabiot, per cui si dovrebbe decidere solamente in extremis se convocarlo o meno.

