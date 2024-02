Infortunati #Juve, ansia per Cavallo Pazzo Rabiot e Weston “MAC” McKennie: lo stop potrebbe allungarsi. Cosa filtra

10:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Infortunati Juve, ansia in casa bianconera per le condizioni di Rabiot e McKennie: potrebbe allungarsi il periodo di stop per i due

Quasi impossibile verderli domenica sera a Napoli, Rabiot e McKennie potrebbero restare fuori anche più di quanto previsto inizialmente. A parlare della loro situazione è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

In casa Juve si scaldano Miretti e Carlitos Alcaraz, con la possibilità di vedere in campo anche il jolly Nicolussi Caviglia, visto che l’americano e il francese, con ogni probabilità, salteranno anche il match contro l’Atalanta.

