Infortunati Internazionale F.C., slitta il rientro in gruppo di SuperAcerbi e “Er Frate” Frattesi! Il motivo

2 Mar 2024, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunati Internazionale, slitta il rientro in gruppo di “SuperAce” Acerbi e “Er Frate” Frattesi! Il motivo della decisione presa da Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e dal suo staff

Non si è ancora del tutto svuotata l’infermeria di Appiano Gentile, con l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, che dovrà ancora fare i conti con alcuni infortunati. Oltre ai lungodegenti Sensi e Cuadrado, era previsto per oggi il rientro in gruppo di “SuperAce” Acerbi, “Er Frate” Frattesi e Big Marcùs Thuram.

Se l’ultimo è effettivamente tornato ad allenarsi assieme ai compagni nella seduta di oggi alla Pinetina (Centro Sportivo Suning), è slittato il rientro dei primi 2. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega anche il motivo della decisione presa dal tecnico nerazzurro e dal proprio staff: in primis la preoccupazione riguardava le incessanti piogge degli ultimi giorni in Lombardia, che hanno reso pesante il campo di #allenamento. Si è preferito dunque non rischiare, ma non sembra esserci alcun campanello d’allarme per i 2 giocatori che in ogni caso si sarebbero accomodati in panchina contro il Genoa C.F.C. (e così faranno).

