Infortunati AC Milan: non solo Thiaw, ci sono NOVITÀ importanti su Kalulu e Tomori

Infortunati Milan: non solo Thiaw, ci sono NOVITÀ importanti su Kalulu e Tomori. Le ultimissime dall’infermeria

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa rossonera. Non solo Thiaw, il Milan è quasi pronto a riabbracciare anche Pierre Kalulu e Fikayo Tomori.

Pubblicità

Secondo quanto si apprende per entrambi sono attese novità importanti dopo la trasferta a Rennes di giovedì 22 febbraio. A marzo Pioli potrebbe avere la rosa a disposizione a eccezione di Pobega.

Pubblicità

Pubblicità

The post Infortunati Milan: non solo Thiaw, ci sono NOVITÀ importanti su Kalulu e Tomori appeared first on Milan News 24.