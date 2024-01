Infortunati AC Milan, luce in fondo al tunnel per Okafor e Sportiello: possono rientrare per quella partita

Infortunati Milan, luce in fondo al tunnel per Okafor e Sportiello: possono tornare per quella partita. Tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, arrivano buone notizie dal reparto infortunati del Milan per Noah Okafor e Marco Sportiello.

I due giocatori, non ancora aggregati al gruppo squadra per i rispettivi problemi fisici, dovrebbero tornare nella settimana di avvicinamento alla partita contro la Roma, in programma domenica 14 gennaio.

