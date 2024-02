Infortunati AC Milan: il trend è cambiato nel 2024, due le spiegazioni possibili

L’enorme problema degli infortunati è più un ricordo che un’emergenza per il Milan. Nel 2024 il trend è cambiato, il motivo

In questo 2024 il Milan sembra aver invertito la tendenza per l’emergenza infortunati. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport che spiega che a gennaio i rossoneri hanno avuto un solo infortunio muscolare (Florenzi ha subito un sovraccarico all’adduttore sinistro, ma è già guarito), mentre nei mesi precedenti erano stati molti di più: 4 a dicembre, 5 a novembre e addirittura 7 a ottobre.

Cosa è cambiato? nell’ultimo periodo, i rossoneri stanno giocando una sola partita alla settimana e così è stato possibile aumentare un po’ i carichi di lavoro e riposare di più (cosa impossibile quando si gioca ogni tre giorni). A questo si aggiunge il fatto che tra ottobre e novembre è un momento critico per tutte le squadre visto arriva il freddo, i campi peggiorano, ci sono tante partite e tanti viaggi anche per gli impegni delle nazionali.

