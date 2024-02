Infortunati AC Milan: come procedono i recuperi di Thiaw, Tomori e Kalulu? Le NOVITÀ

Infortunati Milan: come procedono i recuperi di Thiaw, Tomori e Kalulu? Tutte le NOVITÀ da Milanello: il punto

Direttamente da Milanello arrivano importanti novità sulle condizioni di Thiaw, Tomori e Kalulu, tre calciatori della rosa rossonera attualmente fermi ai box per recuperare dai rispettivi infortuni.

Secondo quanto riaccolto da Milannews24.com, i recuperi dei tre rossoneri stanno procedendo bene. Il centrale tedesco, in particolare, è il più vicino dei tre a rientrare. Nei prossimi giorni potrebbero esserci già ulteriori aggiornamenti.

The post Infortunati Milan: come procedono i recuperi di Thiaw, Tomori e Kalulu? Le NOVITÀ appeared first on Milan News 24.