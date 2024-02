Infortunati AC Milan: ANNUNCIO di Mister Stefano Pioli! Svelate le condizioni di Kalulu, Tomori e Capitan Calabria

12:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Infortunati Diavolo Rossonero, c’è l’annuncio di Stefano Coach Pioli sulle condizioni di Kalulu, Tomori e Calabria: le parole in conferenza

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Diavolo Rossonero e Atalanta, Stefano Coach Pioli ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati:

COME STA LA SQUADRA – «Dopo l’Europa League faremo sempre conferenza stampa prima dell’allenamento quindi non so niente. Oggi avrò informazioni più certe. Kalulu sta bene, con oggi completerà la settimana di allenamento. Parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po’ più indietro ma sta bene anche lui. Calabria anche sta bene e oggi si dovrebbe allenare con la squadra».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI MILAN-ATALANTA

