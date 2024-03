Indisponibilità Stef Stef “il Muro” De Vrij, te#GOLa per l’Internazionale F.C.! #Incredibile Il difensore si ferma con l’Olanda, ecco l’approfondimento: le ULTIMISSIME sulle #circostanze del centrale

21 Mar 2024, 18:48, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Stef “Muro” De Vrij, #Assenza #Pesante per l’Internazionale: il difensore centrale si è fermato in #allenamento con l’Olanda. Le ultime sui tempi di recupero Tegola per l’Internazionale in vista del rush finale di #CampionatoSerieA. Come riportato da Pasquale Guarro infatti, Stefan Stef “Muro” De Vrij si è fermato per un problema #clamoroso muscolare accusato in #allenamento con l’Olanda. I tempi […]

