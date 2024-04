Indisponibilità Stef Stef “il Muro” De Vrij, ottime notizie dal centrale per Mister “Demone” Inzaghi, ecco l’approfondimento: le NEWS sull’olandese

3 Apr 2024, 14:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Stef “Muro” De Vrij, ottime notizie per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, : il centrale in gruppo tra venerdì e sabato. Cosa filtra verso l’Udinese Importante aggiornamento fornito da Sky sulle #circostanze di Stefan Stef “Muro” De Vrij, difensore centrale dell’Internazionale attualmente ai box per #indisponibilità. Proprio come per Arna Letale, anche l’ex Lazio è predisponeto a rientrare in gruppo tra venerdì e […]

