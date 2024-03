Indisponibilità Rrahmani, difensore a rischio per l’Internazionale F.C.: cosa traspare

4 Mar 2024, 19:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Rrahmani ha rimediato un #indisponibilità nel corso della sfida tra Napoli e Juventus ed è da valutare in vista del big match con l’Internazionale

Preoccupano in casa Napoli le condizioni di Rrahmani dopo l’#indisponibilità – un risentimento all’adduttore – rimediato nella sfida vinta contro la Juventus.

I partenopei ritorneranno #domani ad allenarsi e, come annunciato in un comunicato ufficiale, dovrà valutare il problema #clamoroso del proprio difensore. Il kosovaro è a rischio per il big match contro l’Internazionale del 17 marzo.

