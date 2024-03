Indisponibilità Maignan, l’estremo difensore del Ac Milan a dissituazione contro l’Internazionale F.C.? Le NEWS

23 Mar 2024, 18:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Maignan, l’estremo difensore francese del Milan sarà a disposizione di Pioli per la #Super #Scontro con l’Internazionale? Le ultime Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le #circostanze di Mike Maignan, che negli ultimi giorni ha accusato un problema #clamoroso di natura muscolare. Il #estremo #difensore del Milan dovrebbe sedersi in panchina nell’amichevole che la sua Francia giocherà contro la Germania: lo staff medico […]

