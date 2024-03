Indisponibilità L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, Mister “Demone” Inzaghi sorride, ecco l’approfondimento: l’esterno rientrerà per quella #Sfida. I #particolari

23 Mar 2024, 19:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, può sorridere: l’esterno dei leoni nerazzurri sarà a disposizione per la gara contro l’Empoli F.C. Come riportato da Sky, ci sono buone notizie in casa Internazionale per quanto riguarda le #circostanze di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto. Il difensore esterno dei leoni nerazzurri ed ex A.C. Monza infatti ha recuperato dall’#indisponibilità e sarà regolarmente a disposizione di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Infortunio L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sorride: l’esterno rientrerà per quella partita. I dettagli proviene da Internazionale News 24.