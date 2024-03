Indisponibilità Cuadrado, il colombiano avanza verso il rientro, ecco l’approfondimento: ecco quando può tornare in gruppo

29 Mar 2024, 15:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Cuadrado, il colombiano avanza verso il rientro: ecco quando può tornare in gruppo e a disposizione dell’Internazionale Procede spedito il recupero di Juan Cuadrado dall’#indisponibilità e dall’operazione alla quale si è sottoposto per risolvere il problema #clamoroso al tendine d’Achille. Da Appiano Gentile, come riferisce Sky Sport, arrivano buone notizie. Occorrerà un po’ di pazienza […]

