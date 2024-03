Indisponibilità Cuadrado, c’è la DATA del rientro in campo! #Incredibile

21 Mar 2024, 15:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Juan Cuadrado sta per tornare a disposizione dell’Internazionale, dopo essere guarito dall’#indisponibilità al tendine d’Achille: la data

Il periodo di riabilitazione di Juan Cuadrado con l’Internazionale, operato al tendine d’Achille sinistro lo scorso 20 dicembre, sta per concludersi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, attualmente si sta impegnando in una fase di riatletizzazione sul campo e da 2-tre settimane si allena individualmente per raggiungere la migliore forma possibile. Si prevede che si unirà al gruppo tra 10-15 giorni, rispettando i tempi stabiliti inizialmente. Potrebbe essere convocato per le partite contro l’Udinese dell’8 aprile o il Cagliari del 14 aprile. L’obiettivo è farlo giocare prima della fine della stagione, prima che le vie con l’Internazionale si separino, come certificato.

