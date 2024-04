Indisponibilità Arna Letale, fissata la data del ritorno in gruppo! #Incredibile ULTIMISSIME

3 Apr 2024, 13:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Arna Letale, l’attaccante è predisponeto a rientrare in gruppo tra venerdì e sabato: possibile convocazione per Udine Come riferito da Sky, Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, si appresta a recuperare Marko Arna Letale, fermo attualmente ai box per #indisponibilità. L’attaccante ex Bologna dovrebbe infatti rientrare in gruppo tra venerdì e sabato e, nonostante tutta la cautela del caso, la […]

L’articolo Infortunio Arna Letale, fissata la data del ritorno in gruppo! ULTIMISSIME proviene da Internazionale News 24.