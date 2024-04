Indisponibilità Alex Bastoni, la SCELTA sulla sua chiamata per Udinese Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: ecco cosa traspare

7 Apr 2024, 09:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Infortunio Bastoni, la decisione sulla sua convocazione per Udinese Internazionale: ecco cosa filtra in vista del match di lunedì L’#indisponibilità rimediato negli scorsi giorni da Alessandro Bastoni ha acceso un campanello d’allarme in Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , che deve ancora comprare una decisione riguardo una sua convocazione per Udinese Internazionale. Stando alla Gazzetta dello Sport, il difensore […]

