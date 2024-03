Indagine #Milan AC, l’avvocato Matera, la dichiarazione ufficiale: «Elliott e RedBird hanno molte armi per difendersi dall’accusa» #Intervista #News #Ultimora

14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero, l’avvocato Matera: «Elliott e RedBird hanno molte armi per difendersi dall’accusa». Le parole sull’inchiesta che ha colpito Furlani e Gazidis

Pierluigi Matera ha parlato ai microfoni di Tuttosport dell’indagine in casa Diavolo Rossonero e delle possibili armi per la difesa di Elliott e RedBird. Ecco le parole dell”avvocato:

PAROLE – «In ambito penale, a meno che si trovi la già citata “scrittura di verità”, sempre che esista, o altre prove, Elliott e RedBird hanno molte armi per difendersi dall’accusa. A livello sportivo? Il discorso è differente, l’abbiamo già visto con il caso Juventus dell’anno scorso: il procedimento deve essere più veloce e si concluderà prima ancora della formazione delle prove nel penale, ammesso che ci si arrivi. E così gli articoli 4, 31 e 32 comma 5 del Codice di Giustizia Figc possono portare ad ammenda e penalizzazione. In che termini? Se si crede alla ricostruzione di una proprietà “schermata”, lo scenario è certamente più grave rispetto a quello di qualche plusvalenza che ha portato al -10 per il #club bianconero. Poi c’è il fronte Uefa: la tesi della contemporanea proprietà di Diavolo Rossonero e Lille, secondo l’articolo 5, può portare anche all’esclusione dalle coppe».

