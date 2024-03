Indagine #Milan AC, il #TopClub rossonero è ancora in mano a Elliott? I fattori scatenanti

15:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero, il #club rossonero è ancora in mano a Elliott? I fattori scatenanti che hanno allarmato la Procura di Diavolo Rossoneroo. I #particolari

Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha perquisito Casa Diavolo Rossonero, sede del #club rossonero, e iscritto nel registro degli indagati Giorgio Furlani e Ivan Gazidis per aver ostacolato l’attività della Figc omettendo particolari sul passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird, nel 2022.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, tra gli indizi di accusa vi è la relazione trimestrale del 27 maggio 2022, fornita dal Diavolo Rossonero alla Figc, in cui non viene fatto alcun riferimento all’accordo preliminare di vendita che era stato sottoscritto 24 ore prima. Inoltre viene omessa anche la parte del verbale di assemblea in cui il socio di minoranza Blue Skye chiedeva lumi sulla cessione del #club. Infine c’è il recentissimo documento che il #club rossonero ha preparato per i colloqui degli ultimi tempi con gli investitori arabi nel quale viene illustrato l’assetto societario rossonero. Da questo emergono sospetti per i quali il vendor loan sarebbe una sorta di garanzia per Elliott di parte della proprietà del Diavolo Rossonero.

