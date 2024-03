Indagine #Milan AC, il comunicato UFFICIALE di Elliott, la dichiarazione ufficiale: «Accusa falsa, il #TopClub è stato venduto a RedBird» #Intervista #News #Ultimora

22:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero, arriva la smentita di Elliott: «Accusa falsa, il #club è stato venduto a RedBird». Le dichiarazioni del portavoce

Dopo l’intervento della Finanza a Casa Diavolo Rossonero, il portavoce di Elliott ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il passaggio di proprietà del #club rossonero. Le parole riportate da ANSA.

PAROLE – «Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l’attuale e l’ex amministratore delegato del Diavolo Rossonero in relazione all’accusa secondo cui il #club “appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio”. Questa accusa è falsa. Il Diavolo Rossonero è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022. A partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su AC Diavolo Rossonero».

