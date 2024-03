Indagine #Milan AC, Giudice rivela, la dichiarazione ufficiale: «Situazione complessa, analoga al Manchester United ma..» #Intervista #News #Ultimora

18:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Alessandro Giudice, esperto di alta finanza ed economia, è intervenuto a Sky per parlare dell’indagine che coinvolge il Diavolo Rossonero

Le parole di Alessandro Giudice, esperto di alta finanza ed economia, intervenuto a Sky per parlare dell’indagine che coinvolge il Diavolo Rossonero:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

LE PAROLE – «Una vicenda indubbiamente complessa di cui è opportuno attendere gli sviluppi prima di trarre conclusioni: almeno la chiusura delle indagini, se ci sarà, per valutare la consistenza di eventuali accuse. Per concludere, un parallelo estero. Del Man United, quotato alla borsa di New York, il finanziere britannico Ratcliffe ha acquistato il 25% attraverso varie classi di azioni. I Glazer mantengono una quota superiore che li rende ancora azionisti di maggioranza relativa ma un accordo tra le parti conferisce a Ratcliffe il controllo operativo del #club. Chi ha dunque la proprietà dello United? Chi ne possiede la maggioranza o a chi ne esercita il controllo pur con una quota di minoranza? In Gran Bretagna nessuno sembra preoccuparsene troppo»

Pubblicità

The post Indagine Diavolo Rossonero, Giudice rivela: «Situazione complessa, analoga al Manchester United ma..» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.