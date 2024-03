Indagine #Milan AC, Fontana non si sbilancia, la dichiarazione ufficiale: «Per dare giudizi bisogna vedere le carte, l’esposto parte da…» #Intervista #News #Ultimora

13:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto così in merito all’indagine che ha coinvolto il Diavolo Rossonero

Dopo l’indagine che ha coinvolto i dirigenti del Diavolo Rossonero, con la perquisizione della Guardia di Finanza nella sede dei Diavoli Rossoneri nel pomeriggio di ieri, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto così sulla questione. Le sue dichiarazioni riportate da SportFace.

PAROLE – «Non ho idea di cosa ci sia veramente sotto a questa faccenda, se ci siano dei dati effettivi o delle supposizioni. Mi sembra di aver letto che tutto nasce da un esposto di qualche parte che evidentemente aveva interessi contrari, bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi».

