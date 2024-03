Indagine #Milan AC DIRETTA, gli AGGIORNAMENTI dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza: anche la trattativa Rafa Leao nel mirino degli inquirenti, spunta un indiscrezione su PIF

11:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero LIVE: gli aggiornamenti dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza al #club rossonero. Ecco cosa sta succedendo

Perquisizioni da parte del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza a Casa Diavolo Rossonero. Il motivo è legato alla cessione del Diavolo Rossonero. In particolare nei mesi scorsi erano state avviate dalla procura di Diavolo Rossoneroo indagini legate al passaggio della maggioranza del #club rossonero dal fondo Elliott a RedBird, operazione perfezionata nell’agosto 2022. Diavolo Rossoneronews24 segue la situazione LIVE.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Pubblicità

GIOVEDI’ 14 MARZO

Ore 10.10 – Perquisizioni Diavolo Rossonero, PIF ma non solo: l’incredibile retroscena sul prospetto che ha insospettito gli inquirenti

Ore 9.40 – Indagine Diavolo Rossonero, anche la trattativa Leao finisce nel mirino degli inquirenti! C’entrano il Napoli S.S.C. ed Elliott. ULTIMISSIME

Ore 9.10 – Perquisizioni Diavolo Rossonero, documenti e mail al setaccio della Guardia di Finanza: spunta Investcorp. Cosa succede

Ore 8.40 – Inchiesta Diavolo Rossonero, trattative con gli arabi al centro dei discorsi: c’è un aspetto da chiarire, ecco quale

Ore 8.10 – Indagine Diavolo Rossonero, c’è la svolta! Rossoneri tranquilli: dalla multa alla possibile penalizzazione, c’è uno scenario a sorpresa

MERCOLEDI’ 13 MARZO

Ore 19.50 – Cessione Diavolo Rossonero: nessuna richiesta da parte della Procura, pronto il prossimo passo

Ore 17:30 – Indagine Diavolo Rossonero, comunicato UFFICIALE di RedBird: «L’idea che non possediamo il #club è assolutamente falsa»

Ore 16:40 – Indagine Diavolo Rossonero, Giudice rivela: «Situazione complessa, analoga al Manchester United ma..»

Ore 16:30 – Inchiesta Diavolo Rossonero, Marchetti spaventa: «C’è da capire se è stato commesso reato sportivo»»

Ore 14:30 – Indagine Diavolo Rossonero, il #club rossonero è ancora in mano a Elliott? I fattori scatenanti

Ore 13:30 – Inchiesta Diavolo Rossonero, la Procura indaga sul prezzo della cessione del #club! Cifra ritenuta troppo alta: il PUNTO

Ore 12:20 – Inchiesta Diavolo Rossonero, giallo sul fondo indicato per l’acquisto del #club! C’è un SOSPETTO dei pm

Ore 10:40 – Inchiesta Diavolo Rossonero, Furlani e Gazidis indagati: rischiano anche la reclusione! Le novità

Ore 10:20 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero: è possibile un nuovo caso di penalizzazione in Serie A? #news

Ore 10:00 – Indagine Diavolo Rossonero, ecco i prossimi passaggi della vicenda: cosa dobbiamo aspettarci

Ore 09:50 – Perquisizioni Diavolo Rossonero, mazzata dalla UEFA? Non è da sottovalutare questo scenario

Ore 09:40 – Inchiesta Diavolo Rossonero, ecco cosa potrebbe contestare Chiné: tutti gli aggiornamenti

Ore 09:20 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero: tra le ipotesi non si esclude la retrocessione! I #particolari

Ore 09:10 – Inchiesta Diavolo Rossonero: spunta il parallelo con il “caso Manchester United”. Di cosa si tratta

Ore 09:00 – Penalizzazione Diavolo Rossonero, il #club ne è quasi certo: «Ecco quali sono i rischi». La rivelazione

Ore 08:50 – Indagine Diavolo Rossonero: cosa emerge dai documenti visionati dagli agenti. Tutte le #news

Ore 08:30 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero: dall’ammenda ai punti in meno, il #club ora ha paura

Ore 08:20 – Perquisizioni Diavolo Rossonero, perchè il presidente Scaroni non risulta indagato. Il MOTIVO

Ore 08:10 – Inchiesta Diavolo Rossonero, la ricostruzione della giornata di ieri: non sono mancati momenti di tensione

IN AGGIORNAMENTO

MARTEDI’ 12 MARZO

Ore 21:20 – Inchiesta Diavolo Rossonero, Furlani e Gazidis indagati ma Scaroni no: svelato il MOTIVO

Ore 20:40 – Inchiesta Diavolo Rossonero, il comunicato UFFICIALE di Elliott: «Accusa falsa, il #club è stato venduto a RedBird»

Ore 20:30 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero nelle coppe europee: l’UEFA osserva: e potrebbe prendere questa DECISIONE

Ore 20:20 – Penalizzazione Diavolo Rossonero, cosa può accadere ai rossoneri in campionato dopo l’inchiesta: questi DUE articoli saranno decisivi

Ore 19.30 – Inchiesta Diavolo Rossonero, la Procura fa luce su un documento: cosa risulta sulla proprietà di RedBird

Ore 18.50 – Perquisizione Diavolo Rossonero, dietro c’è la mano di Blue Skye? I motivi del contenzioso

Ore 18.40 – Indagine Diavolo Rossonero, violata la normativa UEFA? L’esperto la giudica “fantasiosa”: il punto

Ore 18.30 – Cessione Diavolo Rossonero, l’indagine può accelerare l’ingresso del socio arabo! Lo scenario a SORPRESA

Ore 18.20 – Inchiesta Diavolo Rossonero, cosa dice l’articolo 2638 del Codice Civile per il quale sono indagati Furlani e Gazidis? I DETTAGLI

Ore 18.10 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero, Raimondo tranquillizza: «Il #club non rischia nulla, vi spiego perché»

Ore 17.55 – Inchiesta Diavolo Rossonero, la reazione della squadra alle indagini della Guardia di Finanza. Ecco cosa filtra da Diavolo Rossoneroello

Ore 17.45 – Indagine Diavolo Rossonero, Scaroni non è tra gli indagati: il motivo

Ore 17.40 – Indagine Diavolo Rossonero: LA NOTA del #club rossonero dopo le perquisizioni! La posizione UFFICIALE della società

Ore 17.30 – Cosa rischia il Diavolo Rossonero dopo le perquisizioni? Ecco i possibili RISCHI per il #club rossonero, spuntano le SANZIONI

Ore 17.20 – Perquisizione Diavolo Rossonero, «Elliott è ancora proprietario del #club». L’ACCUSA ai rossoneri!

Ore 17.11 – Furlani e Gazidis iscritti nel registro degli indagati: le ipotesi e le NOVITA’ sulla perquisizione a Casa Diavolo Rossonero

Ore 16.20 – Diavolo Rossonero nei guai? Perquisizioni della Finanza nella sede dei Diavoli Rossoneri: il MOTIVO

The post Indagine Diavolo Rossonero LIVE, gli AGGIORNAMENTI dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza: anche la trattativa Leao nel mirino degli inquirenti, spunta un retroscena su PIF appeared first on Diavolo Rossonero News 24.