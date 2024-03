Indagine #Milan AC: cosa emerge dai documenti visionati dagli agenti. Tutte le #NEWS

10:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero: cosa emerge dai documenti visionati dagli agenti. Tutte le #news notizie sull’inchiesta ai rossoneri

Tuttosport ha provato a scavare a fondo nella vicenda che, nella giornata di ieri, ha investito il mondo Diavolo Rossonero. Dall’#approfondimento tecnico dei documenti visionati dagli agenti sembrerebbe emergere la circostanza che la maggior parte del capitale utilizzato per la compravendita sia proveniente da un veicolo societario non riferibile a RedBird.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

La Procura sostiene che nonostante il passaggio di proprietà, i componenti del board del Diavolo Rossonero in quota Elliott sono rimasti immutati nel rispettive cariche sociali, mentre all’autorità di vigilanza Figc sarebbe stata rappresentata l’effettiva cessione della proprietà in favore di RedBird.

Pubblicità

The post Indagine Diavolo Rossonero: cosa emerge dai documenti visionati dagli agenti. Tutte le #news appeared first on Diavolo Rossonero News 24.