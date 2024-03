Indagine #Milan AC, c’è la svolta! Rossoneri tranquilli: dalla multa alla POSSIBILE penalizzazione, c’è uno scenario a sorpresa

09:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero, i rossoneri possono sorridere: eventuali multe o penalizzazioni impatteranno solo sul prossimo campionato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in merito all’indagine che ha colpito il Diavolo Rossonero negli ultimi giorni, il #club rossonero si dice assolutamente tranquillo e non solo perchè l’impianto accusatorio poggia su basi poco solide.

I tempi del processo, sia penale che sportivo, saranno talmente lunghi che eventuali penalizzazioni o multe andrebbero ad impattare sul prossimo campionato e non su quello in corso. Anche l’esclusione dalle coppe è un’ipotesi remota: se l’ostacolo alla vigilanza imputato a Furlani e Gazidis dovesse essere provato, il Diavolo a livello europeo rischierebbe un’ammenda o al massimo un leggero inasprimento dei termini legati al FFP.

