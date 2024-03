Indagine #Milan AC, Bellinazzo, la dichiarazione ufficiale: «L’accusa è gravissima. Tutto questo fa riecheggiare una precedente inchiesta» #Intervista #News #Ultimora

18:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Indagine Diavolo Rossonero, Bellinazzo: «L’accusa è gravissima. Tutto questo fa riecheggiare una precedente inchiesta». Le parole del giornalista

Marco Bellinazzo ha parlato ai microfoni di TuttiConvocati dell’indagine della Procura di Diavolo Rossoneroo sulla cessione del Diavolo Rossonero. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «L’accusa è gravissima, si parla di una fittizia compravendita del Diavolo Rossonero, la cui motivazione, se confermato, mi sfugge. Fa parte di un filone di ricorsi dei vecchi soci di minoranza di Elliott, Blue Skye, che si dichiarano danneggiati dalla cessione del #club. Quello che emerge dalla Procura è che non sia del tutto chiaro da dove provengano una parte dei soldi che RedBird ha usato per acquistare il Diavolo Rossonero. Cosa che fa riecheggiare la precedente inchiesta, che non ha portato a nulla, sulla cessione a Li Yonghong».

