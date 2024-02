Incidente stradale per Niang: le condizioni dell’ex AC Milan

Incidente stradale per Niang: le condizioni dell’ex Milan e le parole del direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi

Come riportato dal Il Tirreno, M’Baye Niang è stato vittima di un incidente stradale nella mattinata di martedì 20 febbraio attorno alle 6.30 del mattino. Il suv Mercedes dell’ex Milan si è schiantato contro una Seicento parcheggiata ed entrambe le auto sarebbero rimaste seriamente danneggiate, ma il calciatore è fortunatamente illeso. Ecco le parole del Direttore Sportivo dell’Empoli Pietro Accardi:

PAROLE – «Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire ed unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta. M’Baye sta bene, tutti i test svolti come da prassi dalle autorità competenti hanno dato esito completamente negativo. Questo pomeriggio il calciatore si allenerà regolarmente col gruppo di mister Nicola per preparare la gara di sabato contro il Sassuolo».

