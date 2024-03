Inchiesta #Milan AC, trattative con gli arabi al centro dei discorsi: c’è un aspetto da chiarire, ecco quale

09:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, i dubbi della Guardia di Finanza non riguardano il prezzo di vendita ma la trattativa presunta con gli arabi

Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda relativa alla perquisizione della Guardia di Finanza a Casa Diavolo Rossonero. Come riportato dal Corriere della Sera, a differenza di quanto riportato nelle ultime ore, non ci sarebbe il prezzo di vendita al centro dell’indagine della Guardia di Finanza quanto la presunta trattativa con gli arabi per la cessione del #club rossonero.

Nelle mani della Procura, è finito il documento AC Diavolo Rossonero Investor Presentation, in cui la società si presenta a possibili investitori del mondo arabo, in cui risulterebbe che il vendor loan di 560 milioni a oggi sia una garanzia del fatto che Elliott mantenga ancora la proprietà del #club rossonero.

