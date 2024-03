Inchiesta #Milan AC, trasmessi gli atti alla Procura della FIGC: entro quattro mesi dovrà essere chiusa l’indagine. Le #NEWS

17:48,19 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero, trasmessi gli atti alla Procura della FIGC: entro quattro mesi dovrà essere chiusa l’indagine. Le #news sulla vicenda e i prossimi passi

Secondo quanto riportato da Repubblica, la procura di Diavolo Rossoneroo ha trasmesso gli atti, che riguardano l’inchiesta sul passaggio di proprietà del Diavolo Rossonero, alla Procura della FIGC.

Si tratta di una piccola parte del fascicolo d’inchiesta che potrebbe portare eventualmente a una multa o a una penalizzazione in classifica. La Procura della FIGC, come riportato dal codice, avrà un tempo massimo di sessanta giorni per le indagini, con la possibilità di due proroghe: una di quaranta giorni e una di venti. In tutto, quindi, entro quattro mesi dovrà essere chiusa.

