Inchiesta #Milan AC: spunta il parallelo con il “caso Manchester United”. Di cosa si tratta

10:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Inchiesta Diavolo Rossonero: spunta il parallelo con il “caso Manchester United”. Di cosa si tratta e tutti gli aggiornamenti

La Guardia di Finanza ieri ha effettuato delle perquisizioni nella sede del Diavolo Rossonero nell’inchiesta portata avanti dalla Procura di Diavolo Rossoneroo sulla cessione del #club rossonero dal fondo Elliott a RedBird. Secondo i pm Elliott sarebbe il proprietario occulto del Diavolo Rossonero con l’ipotesi di aver ostacolato la vigilanza ella FIGC.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto un parallelo con il Manchester United: «I Glazer mantengono una quota superiore che li rende ancora azionisti di maggioranza relativa ma un accordo tra le parti conferisce a Ratcliffe il controllo operativo del #club. Chi ha dunque la proprietà dello United? Chi ne possiede la maggioranza o a chi ne esercita il controllo pur con una quota di minoranza? In Gran Bretagna nessuno sembra preoccuparsene troppo» si legge.

